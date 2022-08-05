Невролог Яна Кушнир рассказала, с чем может быть связано онемение рук

Онемение конечностей — довольно распространенный симптом. О чем он может говорить, «МК в Питере» рассказала врач-невролог Яна Кушнир.

Самой частой причиной онемения, по словам врача, являются дегенеративно-­дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, наличие грыж межпозвонковых дисков, компрессия того или иного корешка, который иннервирует определенную зону конечностей (снабжает органы и ткани нервами), где может вызывать онемение.

«Также часто встречаются туннельные компрессионные невропатии, когда поражается периферический нерв в определенном месте, где он подвергается сдавлению. Из-за этого тоже может возникнуть онемение», — рассказала врач.

Также к онемению может привести дефицит витамина В12, фолиевой кислоты и анемия, написало издание «Нева Тудэй».