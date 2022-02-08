Невролог Игорь Вознюк назвал ранние признаки болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера сейчас часто находят у людей в достаточно молодом возрасте — то есть, на ранней стадии ее развития. Об этом ИА Nation News рассказал невролог Игорь Вознюк.

«Речь идет о том, что у людей просто раньше начали диагностировать заболевание. То есть, недостаточно поздно. Обычно это делали в возрасте 60-70 лет. Сейчас же научились диагностировать признаки заболевания в возрасте, когда заболевание начинает только развиваться», — объяснил невролог.

Более подвержены риску те, у кого в семье были случаи заболевания. При этом, если знать некоторые признаки болезни Альцгеймера, есть шанс диагностировать болезнь вовремя. Вознюк перечислил несколько таких симптомов.

«Например, если человек успешно продвигался по карьерной лестнице, был способен запоминать все цифры, составлять учебные материалы и методички, но вдруг данная способность начинает теряться быстрее, чем это можно было бы объяснить логически», — рассказал он.