Общество 04 мая 2023, 14:09 Невролог Голубинская посоветовала снизить стресс и физнагрузку во время магнитных бурь

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На май придется пик магнитных бурь, чтобы снизить их влияние на организм человека, нужно соблюдать ряд правил. Об этом «Радио 1» рассказала врач-невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Она отметила, что, во-первых, нужно снизить физическую нагрузку. Никто не говорит о полном отказе от занятий спортом, но количество упражнений лучше сократить.

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Как добавило ИА Nation News, также рекомендуют снизить стресс. Для этого нужно минимизировать влияние всех факторов, которые его вызывают.

Также в период магнитных бурь можно пить натуральные успокоительные, если человек чувствует повышенную нервную возбудимость.

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