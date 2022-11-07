Невролог Гайфутдинов посоветовал родителям избавиться от гиперопеки в отношении детей | 360°

Общество 07 ноября 2022, 17:40 Невролог Гайфутдинов посоветовал родителям избавиться от гиперопеки в отношении детей

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Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов в разговоре с изданием NEWS.ru заявил, что чрезмерная гиперопека родителей в отношении детей зачастую провоцирует их истеричное поведение.

Такие дети, становясь взрослыми, имеют расстройство личности, справиться с которыми может лишь психотерапевт.

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«Родителям важно снять с ребенка тепличный эффект и гиперопеку, чтобы ребенку давали самостоятельный выбор, прекратить его баловать, иначе дефекты воспитания перейдут во взрослую жизнь <…>», — отметил невролог.

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Он добавил, что человек с расстройством личности будет неосознанно извлекать выгоду во всем и обвинять в своих проблемах других людей.