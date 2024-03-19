Общество 19 марта 2024, 14:49 Невролог Гайфутдинов: переработки могут обернуться воспалением сосудов и ростом уровня сахара

Читать 360tv в

Невролог Рустем Гайфутдинов рассказал об опасности переработок. Такая нагрузка на организм может стать причиной возникновения инсульта, сообщил сайт «Мир 24».

По словам врача, отсутствие баланса между отдыхом и трудовой деятельностью приводят к перенапряжению нервной системы. При попытке расслабиться человек обращается к вредным привычкам, например курению, отметил эксперт.

Реклама

Как результат — рост артериального давления и уровня сахара, хроническое воспаление сосудов, а также повышение холестерина. Риск появления таких проблем увеличивается еще и за счет малоподвижного образа жизни, добавил «ФедералПресс».