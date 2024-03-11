Общество 11 марта 2024, 10:44 Невролог Гайфутдинов: отказ от курения и алкоголя поможет избежать проблем с памятью в старости

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С возрастом у человека возникают проблемы с памятью и мышлением. Как избежать таких последствий, рассказал невролог и кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов в беседе с «Ридусом».

По его словам, отказ от курения и алкоголя поможет спастись от когнитивного дефицита. Такие вредные привычки приводят к повышенному артериальному давлению, что провоцирует развитие энцефалопатии.

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«При этой болезни поражается кора и подкорка мозга. Это часто ассоциируется со снижением внимания», — пояснил врач.

Он также посоветовал следить за своим здоровьем и не забывать про физическую активность.