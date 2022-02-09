Невролог Евдокимов рассказал, почему боль обостряется при заражении «омикрон»-штаммом

Заразившиеся «омикрон»-штаммом коронавируса иногда жалуются на обострение всех болевых ощущений. Это явление называется гиперстезией, рассказал Life невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

Гиперстезия, или повышенная чувствительность, проявляется в результате токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию.

«При ковиде она носит яркий характер. „Омикрон“ необычайно быстро размножается. За счет этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая», — рассказал врач.

Он добавил, что гиперстезия обратима, токсический эфект можно снять парацетамолом.