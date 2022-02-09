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    09 февраля 2022, 14:31

    Невролог Евдокимов рассказал, почему боль обостряется при заражении «омикрон»-штаммом

    Полина Гребенщикова

    Заразившиеся «омикрон»-штаммом коронавируса иногда жалуются на обострение всех болевых ощущений. Это явление называется гиперстезией, рассказал Life невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

    Гиперстезия, или повышенная чувствительность, проявляется в результате токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию.

    «При ковиде она носит яркий характер. „Омикрон“ необычайно быстро размножается. За счет этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая», — рассказал врач.

    Он добавил, что гиперстезия обратима, токсический эфект можно снять парацетамолом.