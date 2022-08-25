Невролог Евдокимов посоветовал людям с гипертонией не кататься на аттракционах

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов заявил, что людям с гипертонией не желательно садиться на аттракционы со свободным падением. Об этом написал Ura.ru.

Также не стоит кататься на аттракционах слишком впечатлительным людям.

«В аттракционах, связанных с падением, идут сильные перегрузки, поэтому, конечно, они не всем подходят. Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка и это вряд ли позитивно скажется на здоровье. Ну и впечатлительным людям не стоит этого делать», — сообщил Евдокимов.

Медик добавил, что наиболее опасны аттракционы по типу «тарзанок». Часто люди, которые катаются на них, получают травмы рук, спины и ног.