Невролог Евдокименко посоветовал лечить постковидную депрессию прополисом

Врач-невролог Павел Евдокименко посоветовал необычный способ лечения депрессивного состояния, которое возникает у переболевших ковидом. В интервью Pravda.Ru он порекомендовал справляться с ним с помощью настойки прополиса.

На депрессию и апатию жалуются очень многие переболевшие. По словам врача, этот метод помог ему самому.

«Когда ты понимаешь, что случилось, с постковидной депрессией очень легко справиться с помощью трехкопеечного средства. Я снял эту депрессию, купил в аптеке спиртовую настойку прополиса, она, правда, для наружного применения, так написано на ней, но, поскольку я использовал всего десять капель на стакан, ее так можно использовать. Я накапал себе в стакан десять капель прополиса», — сказал Евдокименко.

Он подчеркнул что речь идет именно о постковидном синдроме, а не о самостоятельном психическом расстройстве.

«За две недели не осталось даже следа от этой проблемы. И потом этим способом пользовалось огромное количество людей. Все говорили, что постковидную депрессию, не обычную депрессию, которая сама по себе у человека бывает, а именно постковидную, снимало моментально», — сказал врач.