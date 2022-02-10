Невролог Елена Царева рассказала, сколько может длиться бессонница после COVID-19

Бессонница, которая развивается у некоторых переболевших ковидом, может длиться от полугода. Об этом Ura.ru рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева.

«Примерно у 30% пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — ковидсомния. Специфического лечения данной проблемы нет. Длится бессонница от трех до шести месяцев», — рассказала врач.

Сроки восстановления зависят от способности организма конкретного человека восстанавливаться после болезни. А появляется такое последствие чаще у тех, кто склонен к депрессиям и тревожности. Кроме того, большинство лекарств, которыми лечат больных ковидом, имеют такой побочный эффект, добавила Царева.