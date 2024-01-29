Общество 29 января 2024, 15:28 Невролог Демьяновская назвала возраст от 17 до 20 лет оптимальным для интенсивного обучения

Читать 360tv в

Для интенсивного обучения идеально подходит возраст от 17 до 20 лет. Люди в этот период очень быстро обучаются и показывают высокие результаты, сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в это время у людей наиболее активно работает особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения и отвечает за закрепление полученных навыков. Также в молодом возрасте психика более гибкая и адаптивная.

Реклама

С возрастом способности к обучению, как правило, снижаются в результате воздействия внешних факторов в виде вредных привычек и сопутствующих заболеваний, отметила Демьяновская.