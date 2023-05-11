Общество 11 мая 2023, 16:40 Невролог Демьяновская назвала многозадачность одним из признаков СДВГ

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Одним из главных признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является многозадачность и необходимость в частом переключении внимания между разными процессами. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская «Газете.Ru».

По словам специалиста, людям с СДВГ очень сложно сконцентрироваться на каком-то одном деле, им необходимо заниматься одновременно сразу несколькими задачами. Человеку с таким синдромом тяжело дается работа, которая требует усидчивости.

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Врач отметила, что также люди с СДВГ регулярно теряют свои вещи и часто опаздывают.