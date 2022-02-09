Невролог Давидов рассказал, чем грозит ночное «залипание» в телефон

Проводить время перед сном в телефоне вредно и для режима сна, и для тела. Об этом «ФедералПресс» рассказал невролог Натан Давидов.

Он пояснил, что «залипание» в телефон заставляет ложиться позже, а это нарушает выработку гормонов сна. Засыпать лучше не позже полуночи, предупредил врач.

«Ночное залипание способствует нарушению сна и плохо влияет непосредственно на ваше состояние и на ритм сна и бодрствования», — уверен Давидов.

Кроме того, с телефоном люди как правило лежат в неудобных позах. Это нарушает мышечный тонус, искривляет шею и осанку.