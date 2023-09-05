Общество 05 сентября 2023, 18:13 Невролог Данилевская посоветовала бороться с тревожностью с помощью умения делать выбор

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Невролог поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина на Часовой улице» Галина Данилевская в беседе с изданием Life рассказала, что ощущение тревоги формируется в миндалевидном теле — структуре головного мозга, выполняющей защитную роль «инстинкта самосохранения». Перед тем, как идти к специалисту, можно попробовать решить проблему самостоятельно.

В первую очередь врач советует научиться делать выбор. Чувство неопределенности — это первый шаг на пути к тревоге. Даже если вы не знаете, какой из возможных вариантов выбрать, решите в пользу одного и думайте, что он самый верный. Если дорога заведет не туда, всегда можно вернуться к развилке.

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Также следует отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь лишь усиливают чувство тревоги.

«Тревога часто может порождать нездоровое пристрастие к курению, алкоголизму, азартным играм, сладостям, что только усилит ваш „внутренний конфликт“», — добавила психолог.