Невролог Будик заявил, что при «стелс-омикроне» возможна потеря обоняния

Врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что пациенты с коронавирусом вновь начали жаловаться на потерю обоняния. Это, по его словам, возможно на фоне распространения в России подвида ВА.2 омикрон-штамма коронавируса, либо «стелс-омикрона», сообщила радиостанция Sputnik.

Как сообщил специалист, с этим симптомом часто сталкивались те, кто переболел «уханьским» штаммом, и редко те, кто был инфицирован «дельтой».

«Действительно, „стелс-омикрон“ вновь дает такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние. Идут активные исследования, требуется большее количество наблюдений, чтобы делать какие-то прогнозы», — сообщил невролог.

В заключении он напомнил, что главным способом снизить риски, связанные с коронавирусной инфекцией, остается вакцинация. Прививка, по его словам, защищает от тяжелого течения заболевания как бронежилет.