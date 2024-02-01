Общество 01 февраля 2024, 14:49 Невролог Алмазов: спорт и занятия творчеством помогут справиться с тревожностью

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Тревожность — довольно распространенное явление, к причинам которого относятся стресс, низкая самооценка, перфекционизм и даже кардиологические заболевания. Об этом сообщил невролог Кирилл Алмазов в беседе с сайтом «Доктор Питер».

По словам врача, существуют несколько способов для самостоятельного снижения эмоционального напряжения. Среди них — забота о здоровье, физическая активность, занятия творчеством и медитация, добавила Pravda.Ru.

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Эксперт отметил, что в запущенных случаях тревожность является основанием для обращения к специалисту.