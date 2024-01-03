03 января 2024, 09:03
Невозможность СМС-оповещений во время обстрелов объяснили в Белгородской области
Гладков объяснил невозможность рассылки СМС-оповещений во время обстрелов
Власти Белгородской области не рассматривают СМС-оповещения в качестве способа уведомления населения об обстрелах из-за технических препятствий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Всем пользователям отправить СМС-сообщения одновременно невозможно. Это действия, которые происходят последовательно. Технические возможности, к сожалению, не такие», — написал он.
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Гладков напомнил, что во время обстрела Шебекина несколько месяцев назад абоненты получали СМС-сообщения спустя час после атаки.
«Это недопустимо, конечно. Поэтому нужно скачать себе приложение „МЧС России“, тогда уведомления о ракетной опасности начнут приходить мгновенно. Дорогие друзья, делайте это. В нашей ситуации, думаю, вы согласитесь, это необходимо», — заключил глава региона.
Ранее Гладков рассказал, что оперативный штаб региона рассмотрит вопрос о продлении зимних школьных каникул до 19 января в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
ВСУ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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