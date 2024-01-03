Общество 03 января 2024, 09:03 Невозможность СМС-оповещений во время обстрелов объяснили в Белгородской области Гладков объяснил невозможность рассылки СМС-оповещений во время обстрелов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Белгородской области не рассматривают СМС-оповещения в качестве способа уведомления населения об обстрелах из-за технических препятствий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Всем пользователям отправить СМС-сообщения одновременно невозможно. Это действия, которые происходят последовательно. Технические возможности, к сожалению, не такие», — написал он.

Реклама

Гладков напомнил, что во время обстрела Шебекина несколько месяцев назад абоненты получали СМС-сообщения спустя час после атаки.

«Это недопустимо, конечно. Поэтому нужно скачать себе приложение „МЧС России“, тогда уведомления о ракетной опасности начнут приходить мгновенно. Дорогие друзья, делайте это. В нашей ситуации, думаю, вы согласитесь, это необходимо», — заключил глава региона.

Ранее Гладков рассказал, что оперативный штаб региона рассмотрит вопрос о продлении зимних школьных каникул до 19 января в связи с обстрелами со стороны ВСУ.