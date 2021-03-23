Невозможность повторной вакцинации «Спутником V» опровергли в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о невозможности прохождения повторной вакцинации «Спутником V» через один-два года. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталия Пшеничная заявила, что ее слова журналисты поняли неправильно.

Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом „Спутник V“ поняты некорректно. Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами — „ЭпиВакКорона“ или „КовиВак“ Наталия Пшеничная. К концу марта в гражданский оборот выпустят еще одну российскую вакцину. Первые поставки препарата Центра имени Чумакова «КовиВак», по словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, начнутся 28 марта. При этом до конца весны компания планирует выйти на производство 500 тысяч доз в месяц.