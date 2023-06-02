Общество 02 июня 2023, 18:40 Невозможность борьбы с запрещенным контентом в Сети объяснили в Фонде развития цифровой экономики Герман Клименко: если родители не занимаются детьми, то защитить их не получится

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Бороться с запрещенным контентом в Сети невозможно в том случае, если родители не занимаются детьми. Об этом «Общественной службе новостей»сказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Эксперт добавил, что осложняет борьбу также наличие анонимности.

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«Как только анонимность из интернета уйдет совсем, все каналы станут примерно одинаковыми и понятными. Однако преступность в интернете останется, пусть и в небольшом проценте», — процитировало АБН Клименко.