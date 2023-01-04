Общество 04 января 2023, 00:25 «Невосполнимая утрата». Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Хасбулатова Кадыров назвал невосполнимой утратой уход из жизни Хасбулатова РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования в связи со смертью последнего председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Кончину политика он назвал невосполнимой утратой. Об этом лидер республики написал в своем Telegram-канале.

«Остановилось сердце одного из ярких и известных в России и далеко за ее пределами ученого, политика, экономиста, заведующего экономической кафедрой РЭУ имени Плеханова, видного государственного деятеля, бывшего руководителя Верховного Совета РСФСР и РФ Руслана Хасбулатова», — сообщил Кадыров.

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Он отметил, что Хасбулатов будучи маленьким ребенком был сослан вместе с семьей в Казахстан. Благодаря своему упорству и тяге к знаниям, несмотря на чинимые чеченцам препятствия, он окончил МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертации по экономике.

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«Кончина ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким Руслана Имрановича», — написал Кадыров.

Последний председатель верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Он умер в Подмосковье на даче. Похороны политика проведут в Чечне.