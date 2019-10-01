Блогер и модель Алина Тапилина устроила фотосессию в Тверском ОВД, чем вызвала волну критики и негодования. Несмотря на многочисленные осуждения, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки увидела в снимках «по форме» только невинную шалость.

Девушка устроила фотосессию в отделении полиции в Москве Подробнее

«Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость, которая сделана в духе современного тренда на сильных и сексапильных женщин», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что форма на девушке действительно отлично сидит и сделанные фотографии только прибавили известности московскому отделению полиции.

По словам Канделаки, все негативные комментарии в Сети, осуждающие Тапилину, просто ханжеские. Также генпродюсер затронула и тему устроенной правоохранителями проверки.

«Сестра Алины работает в полиции — уж не ее ли будут проверять? В любом случае, если девушка хотела резонанса, то ее шалость, несомненно, удалась», — добавила она.

Ранее в соцсети появились фотографии девушки, позирующей в полицейской форме и с уголовными делами в руках. Оказалось, что модель приходится сестрой одной из участковых. После публикации снимков правоохранители организовали проверку.