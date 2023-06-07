Общество 07 июня 2023, 18:17 «Невидимые художники»: на улицах Москвы появилась необычная выставка Сергей Шинов

Читать 360tv в

Вместо привычных баннеров и афиш на рекламных щитах Москвы — теперь картины в стиле наивного искусства. Спонтанная выставка живописи посвящена добру, заботе и человеческому теплу.

На Бульварном кольце открылась выставка под открытым небом. Вместо холста — рекламные конструкции. Улицы украсили работы художников-самоучек в стиле наивного искусства. В арт-сообществе их часто называют «невидимыми» художниками. За каждой работой — настоящая человеческая история, ведь искусство помогло им преодолеть социальную изоляцию и выйти за стены домов-интернатов, где они живут и работают.

Сергей Шинов

Необычные выставки под открытым небом — идея креативной команды «Газпром нефти» и участников объединения «Новые городские художники». Это часть социального проекта, который помогает талантливым людям в домах-интернатах преодолеть социальную изоляцию и раскрыть свой потенциал, занимаясь живописью. Каждого из этих авторов отличает необычная история жизни. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.

Сергей Шинов

«Наивное искусство — это такой официальный жанр. Наивные художники — это те, кто, будучи взрослыми, рисуют как дети. Оно зачастую свободно от каких-то концептуальных очень сложных задумок и пленяет, прежде всего, зрителя своей искренностью, открытостью», — пояснила куратор студии «Новые городские художники» Евгения Штиль.

Сергей Шинов

Среди них художница Zoika — арт-сообщество даже называет ее наследницей стиля Жана-Мишеля Баския. Также на выставке есть работы Марины Монки, чьи иллюстрации побывали на обложках мировых глянцевых журналов, вошли в коллекции Центра современного искусства имени Сергея Курехина в Москве и Академии художеств в Петербурге. Участвует в проекте и начинающий автор Илона Антонова — для нее уличная акция стала первой большой презентацией творческих находок. Она освоила грамоту только к 30 годам, но ее особенный стиль помогает по-новому взглянуть на мир.

Это все-таки первый опыт для «Новых городских художников» выходить на такую широкую аудиторию. Потому что раньше мы в основном показывали наш проект на галерейных площадках, на музейных площадках. Мы стараемся делать все возможное, чтобы их творчество было заметным, и таким образом они становятся заметны сами Евгения Штиль куратор студии «Новые городские художники»

Сергей Шинов

Все работы уличных выставок объединила тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность.

«Мы делаем людей веселее и добрее, чтобы они это видели, что художники рисуют. Самое главное, чтобы человек пришел в музей и эту картину увидел», — рассказал участник «Новых городских художников» Саша Соколов.

В июне картины «невидимых» художников появятся в семи городах. Их холстами стали рекламные конструкции на популярных пешеходных маршрутах крупных городов — Москвы, Петербурга, Омска, Томска, Тюмени, Ханты-Мансийска и Ноябрьска.