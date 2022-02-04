Невестка прогнала свекровь из дома за одно фото

Невестка выгнала из своего дома маму мужа и запретила ей возвращаться после того, как увидела на стене фотографию супруга с бывшей женой, картинку повесила свекровь. Об этом девушка написала в своем блоге на Reddit.

По ее словам, они с мужем часто путешествуют и не успели обустроить купленный дом. Обязанность подобрать мебель и украсить жилище они возложили на свекровь.

По прилете домой невестка обнаружила, что на одной из стен висят свадебные фотографии мужа от прошлого брака. Девушка попросила свекровь убрать со стен эти снимки, но она отказалась, объяснив, что это тоже часть жизни сына.

Тогда девушка рассердилась, выгнала маму мужа из своего дома и запретила даже приходить в гости. Муж с пониманием отнесся к решению жены, но предложил не рвать связи окончательно и позволить маме бывать у них дома.

Автор блога сообщила, что свекровь очень любила бывшую жену сына и раньше часто приглашала на семейные праздники, что становилось причиной конфликтов. Также она попросила комментаторов оценить ее решение в этих условиях.

«Мне бы не хотелось, чтобы фотографии с моей первой свадьбы висели по всему дому», — написал один пользователь.