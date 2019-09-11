  • «Невероятное событие». Врач-кардиолог — о выходе Шумахера из шестилетней комы

    11 сентября 2019, 15:42

    Артур Блянихов

    Врач-кардиолог Александр Патрикеев обсудил с «Царьградом» сообщение о том, что легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание после шести лет, которые он провел в коме.
    «Невероятное событие». Врач-кардиолог — о выходе Шумахера из шестилетней комы

    СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

    Подробнее

    «То, что он вышел из комы, — это невероятное событие, такое происходит очень нечасто, скажем так», — подчеркнул специалист.

    Он напомнил, что Шумахер впал в кому после того, как получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах. У него была повреждена ткань мозга, а для восстановления всех функций организм должен проделать серьезнейшую работу.

    «Помимо самой комы, здесь же еще важен момент, что человек лежит, за него дышит аппарат, у него могут образовываться пролежни, у него может образоваться пневмония, у него могут развиваться какие-то инфекционные осложнения», — перечислил медик.

    Он отметил заслугу врачей, которым удалось на протяжении столь долгого времени не допустить каких-либо осложнений и держать спортсмена в таком состоянии.

    Что касается шансов Шумахера на реабилитацию, то Патрикеев воздержался от конкретики, поскольку пока не известно, насколько сохранился мозг и какие функции он может выполнять.