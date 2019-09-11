«Невероятное событие». Врач-кардиолог — о выходе Шумахера из шестилетней комы
СМИ: Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комыПодробнее
«То, что он вышел из комы, — это невероятное событие, такое происходит очень нечасто, скажем так», — подчеркнул специалист.
Он напомнил, что Шумахер впал в кому после того, как получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах. У него была повреждена ткань мозга, а для восстановления всех функций организм должен проделать серьезнейшую работу.
«Помимо самой комы, здесь же еще важен момент, что человек лежит, за него дышит аппарат, у него могут образовываться пролежни, у него может образоваться пневмония, у него могут развиваться какие-то инфекционные осложнения», — перечислил медик.
Он отметил заслугу врачей, которым удалось на протяжении столь долгого времени не допустить каких-либо осложнений и держать спортсмена в таком состоянии.
Что касается шансов Шумахера на реабилитацию, то Патрикеев воздержался от конкретики, поскольку пока не известно, насколько сохранился мозг и какие функции он может выполнять.