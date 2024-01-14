Эксклюзив 14 января 2024, 11:27 «Невероятно умный и обаятельный». Мария Арбатова — о Льве Рубинштейне Писательница Арбатова: поэт Рубинштейн был талантливым и тонким человеком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Умерший поэт Лев Рубинштейн был очень умным, тонким, обаятельным человеком, рассказала «360» писательница и драматург Мария Арбатова. Она отметила, что была знакома с ним «страшно сказать, сколько лет».

«Мы познакомились на знаменитом мероприятии. В Центральном доме работников искусства собирались поэты того времени, молодые звезды, и были предъявлены две группы поэтов: концептуалисты и материалисты. Рубинштейн был среди ведущих концептуалистов, и дальше он шел по этой дороге и стал одним из основателей концептуальной поэзии. Человек невероятно умный, талантливый, образованный», — вспомнила она.

Реклама

Арбатова отметила, что периодически пересекалась с Рубинштейном на мероприятиях, и назвала его «заметным человеком».

«Тактичный, тонкий, умный, обаятельный», — добавила собеседница «360».

Она напомнила, что Лев Рубинштейн, еще будучи библиотекарем, создал проект «стихи на библиотечных карточках», который «вошел в истории литературы». Сейчас уже это не всем понятно, потому что в библиотеках нет этих карточек, но для того времени это было «очень ярко, смешно, необычно», отметила Мария Арбатова.

Льва Рубинштейна сбила машина в Москве 8 января. Врачи боролись за жизнь 76-летнего поэта, однако 14 января его не стало.