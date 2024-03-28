Общество 28 марта 2024, 18:41 Neva.Today: потепление придет в Петербург во второй половине апреля

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Петербуржцев ждет достаточно теплый, но богатый на осадки апрель. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на местных синоптиков.

Погода в первую неделю месяца будет такой же, как и в марте. Однако 6 апреля пойдет сильный дождь. Потом начнет теплеть, во второй половине апреля потеплеет до +9…+13 градусов. Теплые дни омрачит сильный ветер. Кроме того, несколько раз ожидаются сильные ливни.

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