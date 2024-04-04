Общество 04 апреля 2024, 17:36 Neva.Today: петербуржцы могут получить штраф за приготовление шашлыков в гаражах

Читать 360tv в

Жители и гости Санкт-Петербурга могут получить штраф за приготовление шашлыков в запрещенных зонах. В каких местах не стоит размещать импровизированную кухню, рассказал сайт Neva.Today.

Так, жарить мясо на костре нельзя в гаражах, дворах многоэтажек и квартирах. То же самое касается и балконов, террас частного дома или дачи, добавил Petrograd.

Реклама

За соответствующие проступки предусмотрена административная ответственность. Например, за нарушение противопожарного режима отдыхающего обяжут выплатить от 10 до 20 тысяч рублей.