Общество 29 февраля 2024, 13:29 Neva.Today: петербуржцы имеют право отказаться от услуг УК, если ее сотрудники некачественно выполняют свои обязанности

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Жителям Петербурга напомнили, что они имеют право отказаться от услуг управляющей компании, если ее сотрудники некачественно выполняют свои обязанности. Об этом написала Neva.Today.

Как объяснил «Петроград», горожанам стоит лишь дождаться, когда договор с УК перестанет действовать. Обычно соглашение подписывается на период в пять лет.

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С коммерческой организацией можно прекратить сотрудничество и раньше срока, если в ходе голосования окажется, что большинство жителей дома недовольны работой УК.