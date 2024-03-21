Общество 21 марта 2024, 16:15 Neva.Today: перед тем, как избавиться от тараканов, следует узнать причину их появления

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Издание Neva.Today рассказало, как навсегда избавиться от тараканов в доме. Прежде всего жителям советуют узнать причину заражения, иначе незваные гости будут появляться снова и снова.

Избавиться от насекомых самостоятельно практически невозможно, а химические средства для обработки поверхностей могут быть опасными. Петербуржцам советуют обращаться за помощью в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», написал«Петроград».

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Специалисты обработают комнату за четыре тысячи рублей. Здесь есть нюанс, что в организации считают фактические помещения, а не те, что указаны в выписке ЕГРН.