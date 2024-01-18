Общество 18 января 2024, 12:57 Neva.Today: оказать помощь детскому дому можно с помощью аниматоров

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Оказать помощь детскому дому можно как привычным способом пожертвований, так и альтернативными вариантами. Так, для воспитанников можно нанять аниматоров, сообщил сайт Neva.Today.

Организация праздников с участием аниматоров поднимет всем детям настроение. Также можно самостоятельно приехать в учреждение накануне любого праздника — в это время дети обычно пишут пожелания о том, что бы они хотели получить в качестве подарка.

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Кроме того, во многих детских домах наблюдается дефицит вещей и игрушек. Перед приездом необходимо уточнить, что именно нужно ребятам, сообщил сайт petrograd.ru.