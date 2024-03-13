Общество 13 марта 2024, 16:31 Neva.Today: на свежесть корюшки указывает ее крупный размер

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Свежую корюшку можно определить по размеру. Если рыба крупная, значит, выловили ее недавно, сообщил сайт Neva.Today.

Не стоит отдавать предпочтение корюшке средних или маленьких размеров. В большинстве случаев это индикатор того, что рыбу выловили еще весной 2023 и заморозили на целый год. Свежие партии продукта почти всегда крупные.

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Как сообщил сайт «Петроград», в Санкт-Петербурге хороший улов корюшки может быть в Финском заливе, на Заячьем острове, Ивановских порогах, Володарском мосту.