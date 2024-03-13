13 марта 2024, 16:31
Neva.Today: на свежесть корюшки указывает ее крупный размер
Свежую корюшку можно определить по размеру. Если рыба крупная, значит, выловили ее недавно, сообщил сайт Neva.Today.
Не стоит отдавать предпочтение корюшке средних или маленьких размеров. В большинстве случаев это индикатор того, что рыбу выловили еще весной 2023 и заморозили на целый год. Свежие партии продукта почти всегда крупные.
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Как сообщил сайт «Петроград», в Санкт-Петербурге хороший улов корюшки может быть в Финском заливе, на Заячьем острове, Ивановских порогах, Володарском мосту.
Санкт-Петербург
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