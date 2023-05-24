Общество 24 мая 2023, 17:24 Neva.Today: клубника и черешня содержат наибольшее количество ценных пищевых веществ

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С наступлением весны начинается сезон ягод, они являются природным источником энергии, улучшают память и пищеварение. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Наибольшее количество ценных пищевых веществ содержится в клубнике и черешне. Клубника является сильным аллергеном, поэтому ей не следует увлекаться людям с астмой и поллинозом.

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Черешня отличается своей низкокалорийностью и богата витаминами. Отмечается, что употребление ягоды стоит ограничить тем, кто страдает гастритом.