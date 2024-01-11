Общество 11 января 2024, 17:16 Neva.Today: для холодной зимы стоит выбирать теплосберегающее термобелье

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Теплосберегающее термобелье сохранит и поддержит температуру тела на высоком уровне в сильные морозы. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

Отмечается, что такие вещи из шерсти обеспечат теплом при температуре до -30 градусов. Если человек в течение дня много двигается, то ему лучше всего подойдет влаговыводящее термобелье.

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Ветрозащитные модели станут идеальным вариантом на зиму для тех, кто ездит на лыжах, сноуборде и передвигается на квадроцикле или мотоцикле, сообщил сайт petrograd.ru.