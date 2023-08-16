Общество 16 августа 2023, 18:57 Neva.Today: адаптировать школьника к рабочему распорядку нужно за две недели до начала учебного года

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После продолжительных летних каникул большинству школьников трудно входить в рабочий режим. Морально настраивать своего ребенка следует за две недели до начала учебного года, сообщил сайт Neva.Today.

Первые дни в школе после каникул и возобновление учебного процесса могут вызвать у ребенка стресс. Чтобы этого избежать, родителям важно заранее подготавливать детей психологически и рассказывать о правилах поведения в учебном заведении.

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Отмечается, что особое внимание на адаптацию стоит обращать родителям первоклассников.