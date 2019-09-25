«Неужели пиар побеждает реальность?»: насколько реальны шансы объявить Трампу импичмент?

Импичментом по Трампу. Инструкция по отстранению президента США Подробнее

Суздальцев отметил, что это не первое заявление демократов об импичменте в отношении Трампа. Однако существующие реалии не позволят им достичь этой цели. Эксперт объяснил, что сейчас в конгрессе США преобладают республиканцы. По его словам, оппоненты американского лидера определенно поспешили с такими действиями.

«Учитывая то, что в конгрессе США преобладают республиканцы, это сделать невозможно. Пэлоси — яркий политический деятель… Зачем это делать? Неужели она не понимает, что это сделать невозможно? Неужели пиар побеждает реальность?» — отметил Суздальцев.

Он добавил, что демократам следовало сконцентрироваться на предстоящих выборах. По его словам, Трамп символизирует новую эпоху в истории США — массовых столкновений, расколов и противостояния. Этот человек владеет искусством обратить любую ситуацию в свою пользу.

«Они пытаются ускорить уход Трампа, этим они только могут ему помочь. В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик — это именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс. Трамп это уловил: «Вы хотите так? Хорошо, вы его [импичмент] провалите и этим еще откроете мне дорогу ко второму сроку», — заключил Суздальцев.