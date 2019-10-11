Неуловимый енот объявился в столице. Спасатели не смогли снять его с дерева

На севере Москвы жители заметили енота, который прятался от людей на дереве. Приехавшие сотрудники МЧС не смогли поймать животное — зверь забрался слишком высоко.

Енота видели 10 октября во дворе дома № 10 по Петровско-Разумовскому проезду.

«Спасатели прибыли. При попытке его снять енот забирался все выше и выше. Он оказался домашним, ранее сбежавшим», — рассказали «360» в МЧС.

Двумя неделями ранее похожего енота видели в районе станций метро Сокол и Аэропорт. Тогда животное также пряталось от людей на деревьях и во дворе.

Енота спасли в Москве. Он прятался и отбивался Подробнее

В соцсетях пишут, что хозяйки у животного нет, и неизвестно, откуда оно взялось. Одна из жительниц вызвалась взять его к себе. Она же, судя по всему, и вызвала МЧС.

Спустя несколько часов спасатели констатировали, что «попытки снять енота с дерева не увенчались успехом».

«Он забрался на самую макушку, где тонкие ветки, которые не могут выдержать вес человека», — сказали в МЧС.

Там добавили, что девушка, «будет дожидаться, пока енот проголодается и спустится сам».