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    21 апреля 2021, 15:49

    Нетрезвый житель Челябинска устроил стрельбу во дворе дома

    Гора Орлов

    Нетрезвый житель Челябинска начал стрелять во дворе многоэтажного дома. Об этом рассказал «Царьград».

    Стрельба произошла на улице Чичерина дом 8. Очевидцы сообщают о трех выстрелах и одном пострадавшем. Дрались при этом не менее 10 человек.

    «Одного ранили, остальные разбежались. На место вызвали „скорую“», — рассказал свидетель.

    Стрелявший из ружья получил ранение. Мужчину госпитализировали. Врачи обнаружили у него огнестрельное ранение ноги и черепно-мозговую травму.

    В пресс-службе ГУМВД добавили, что по данному факту проводится проверка.