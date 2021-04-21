Нетрезвый житель Челябинска устроил стрельбу во дворе дома

Нетрезвый житель Челябинска начал стрелять во дворе многоэтажного дома. Об этом рассказал «Царьград».

Стрельба произошла на улице Чичерина дом 8. Очевидцы сообщают о трех выстрелах и одном пострадавшем. Дрались при этом не менее 10 человек.

«Одного ранили, остальные разбежались. На место вызвали „скорую“», — рассказал свидетель.

Стрелявший из ружья получил ранение. Мужчину госпитализировали. Врачи обнаружили у него огнестрельное ранение ноги и черепно-мозговую травму.

В пресс-службе ГУМВД добавили, что по данному факту проводится проверка.