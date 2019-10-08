Нетипичный зоозащитник. Как подмосковный бизнесмен спас животных из контактного зоопарка

Громкая история о брошенных на произвол судьбы животных из контактного зоопарка в Архангельске закончилось хэппи-эндом. Теперь о них заботится владелец подмосковного парк-отеля. Как он ухаживает и еще за тысячью зверей с печальной судьбой — расскажет телеканал «360».

Типичное рабочее утро нетипичного владельца подмосковного парк-отеля начинается не с кипы бумаг или раздачи указаний подчиненным, а с общения с верной подругой и членом семьи — джек-расселом Беней под чашку кофе и новостные сводки.

«Ты моя хорошая! Ты мне помогать пришла? Читай давай, что тут в мире происходит? Как животные себя чувствуют в разных странах, Африке, Азии, Латинской Америке. Очки тебе дать?» — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

Сытая и окруженная любовью Беня отсутствия интереса на предложенную тему не скрывает. Ее-то хозяин рядом. А вот сам Сергей Лукьянов судьбой страдающих в цирках или руках нерадивых владельцев животных озабочен серьезно. Не зря «Орловский» славится самым большим на все Подмосковье частным зоопарком.

«Бенечка, сейчас я пойду на улицу, обойду территорию, покормлю животных и вернусь к тебе, будем документы изучать», — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

Большую часть дня Сергей действительно тратит на обходы. Шутка ли — проверить 1200 животных и птиц. С каждым поговорить, кого-то подкормить. Но он снова и снова выходит на работы, начиная, впрочем, с самых любимых. И историю каждого Сергей помнит, как свою. Где родился, как очутился здесь — кого-то полуживого привезли из зоопарка или прогоревшего цирка, как, например, медведей.

Источник фото: телеканал «360»

«12 лет было Марусе, у нее голова и попа были одного размера, потому что в маленькой клетке ездили, два года ушло на реабилитацию, и сейчас медведи стали иметь правильную форму», — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

Кто-то завел дома свинью, да потом надоела. Случаев много. Но с большим удовольствием зоозащитник рассказывает о партнерах, взявших животное под опеку.

«У нас спонсор появился пихорский текстиль. Будет шерсть собирать, варежки вязать для детского дома», — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

Впрочем, предоставленных самим себе зверей сейчас тоже много. Неделю назад Сергею позвонили из Архангельска — директор контактного зоопарка разорился и сбежал, оставив больше 50 животных без еды в арендованном помещении. Благо, всем им очень повезло. В их жизни случился Сергей Лукьянов.

Источник фото: телеканал «360»

«Хорошо, что там была Ольга арендодатель, она подняла шум, и благодаря ей, это попало в прессу, и мы узнали, созвонились и думаем, ну, что делать, надо забирать животных, их спасать от верной смерти», — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

Сейчас новых больших вольеров ждут 53 новосела. Еще не отошли от переезда, но хозяин следит за состоянием каждого. Кролики, дегу, игуаны, шиншилы, питоны, макаки, черепахи. Хлопот в связи с этим тоже прибавилось.

Источник фото: телеканал «360»

«В штат мы взяли диетолога, потому что питание у всех разное. Кому-то творог, кому-то яйца. Тепловой режим для каждого установлен свой, поэтому к лету нам предстоит построить не меньше 30 вольеров», — сказал Сергей Лукьянов, владелец парк-отеля «Орловский».

В общем, потенциальным опекунам пока есть, из чего выбрать. Сергей обещает подобрать животное под характер. Кому-то морскую свинку — веселую и забавную, кому-то сервала.