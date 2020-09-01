Netflix снимет сериал по роману «Задача трех тел»

По сюжету романа, в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом. Один из них подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю.

«Задача трех тел» — первая книга трилогии, куда также входят «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти».

Вместе с Бениоффом и Уайссом экранизацию также спродюсируют Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.