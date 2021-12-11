Netflix сделал сайт с эксклюзивными интервью и новостями о проектах

Сервис потокового видео Netflix запустил новый сайт Tudum. На платформе будут появляться эксклюзивные интервью, а также новости о премьерах.

«Встречайте Tudum — ваш пропуск за кулисы, который позволит больше узнать о любимых фильмах, сериалах Netflix и их звездах. Пока мы только запустились, но вас ждут эксклюзивные интервью, видео со съемок и многие другие бонусы», — написала пресс-служба Netflix в Twitter.

Новый сайт уже доступен для пользователей их разных стран. Но пока у площадки есть только англоязычная версия. Наполнение платформы составляется индивидуально, исходя из предпочтений каждого пользователя.

«Запуск — это только начало. По мере того, как мы будем строить Tudum, вас ожидает много интересного», — отметила директор по маркетингу Netflix Бозома Сент Джон.

В конце сентября Netflix провел мероприятие под названием Tudum. В нем приняли участие актеры и создатели проектов платформы. За три часа гостям встречи показали анонсы более 70 предстоящих фильмов и сериалов.