  • Netflix перестал работать по всему миру

    21 ноября 2019, 18:09

    Юлия Булыгина

    У пользователей потокового видео Netflix по всему миру наблюдаются сбои. Чаще всего зрители жалуются на то, что могут войти в приложение, но видео с фильмами и сериалами не подгружаются.
    Netflix перестал работать по всему миру

    Судя по данным портала Downdetector, с неполадками столкнулись пользователи по всему миру. Больше всего сообщений об ошибке поступает из Нидерландов, Германии, Испании, США, Малайзии и Китая. В России, судя по всему, сервис работает без ошибок.

    У более чем 70% пользователей не грузятся видео, еще 22% сообщают, что сервис не открывается в принципе, 4% не могут войти в свой аккаунт. Первые сообщения о сбоях начали поступать около 16:20 по московскому времени. В Netflix пока не прокомментировали причины проблем с просмотром.

    Netflix перестал работать по всему миру | Изображение 1
    Источник фото: Downdetector

    Некоторые пользователи пишут, что приложение перестало работать только на приставках и смартфонов. При этом через smart-телевидение все видео подгружаются нормально.

    Недовольные пользователи обрушились на Netflix в Twitter.

    «Это так грустно».

    «Как долго Netflix будет „лежать“?»

    «И что мне сейчас делать?»