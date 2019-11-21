Netflix перестал работать по всему миру

У пользователей потокового видео Netflix по всему миру наблюдаются сбои. Чаще всего зрители жалуются на то, что могут войти в приложение, но видео с фильмами и сериалами не подгружаются.

Судя по данным портала Downdetector, с неполадками столкнулись пользователи по всему миру. Больше всего сообщений об ошибке поступает из Нидерландов, Германии, Испании, США, Малайзии и Китая. В России, судя по всему, сервис работает без ошибок.

У более чем 70% пользователей не грузятся видео, еще 22% сообщают, что сервис не открывается в принципе, 4% не могут войти в свой аккаунт. Первые сообщения о сбоях начали поступать около 16:20 по московскому времени. В Netflix пока не прокомментировали причины проблем с просмотром.

Источник фото: Downdetector

Некоторые пользователи пишут, что приложение перестало работать только на приставках и смартфонов. При этом через smart-телевидение все видео подгружаются нормально.

Недовольные пользователи обрушились на Netflix в Twitter.

«Это так грустно».

«Как долго Netflix будет „лежать“?»

«И что мне сейчас делать?»