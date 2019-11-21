Netflix перестал работать по всему миру
Судя по данным портала Downdetector, с неполадками столкнулись пользователи по всему миру. Больше всего сообщений об ошибке поступает из Нидерландов, Германии, Испании, США, Малайзии и Китая. В России, судя по всему, сервис работает без ошибок.
У более чем 70% пользователей не грузятся видео, еще 22% сообщают, что сервис не открывается в принципе, 4% не могут войти в свой аккаунт. Первые сообщения о сбоях начали поступать около 16:20 по московскому времени. В Netflix пока не прокомментировали причины проблем с просмотром.
Некоторые пользователи пишут, что приложение перестало работать только на приставках и смартфонов. При этом через smart-телевидение все видео подгружаются нормально.
Недовольные пользователи обрушились на Netflix в Twitter.
«Это так грустно».
«Как долго Netflix будет „лежать“?»
«И что мне сейчас делать?»