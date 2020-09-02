Netflix купил российский сериал «Эпидемия»

Российский сериал режиссера Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на платформе Netflix. Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер Валерий Федорович.

Он уточнил, что сериал продублируют на 12 языках.

Впервые восьмисерийный фантастический сериал показали на платформе Premier. Сюжет основан на дебютном романе российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».

В картине рассказывается о жизни после появления в России неизвестного вируса. Из Москвы бегут несколько семей, которые связаны между собой. Главной ценностью в постапокалиптическом мире остается топливо и еда. Опасность исходит от уже зараженных и банд мародеров, которые активизировались и держат в страхе целые поселки.

Это не первый российский сериал, который приобрел Netflix, ранее он успешно показал «Мажора», который перевели как Silver Spoon («Серебряная ложка»), «Метод», а также вечных «Смешариков» и «Машу и Медведя».

Сегодня же стало известно, что официальным оператором Netflix в России станет «Национальная Медиа Группа».