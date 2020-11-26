Железняков напомнил, что в стране нет конкретного запрета на участие частных компаний в космической деятельности. При этом нет законов, которые бы разрешали компаниям заниматься космонавтикой открыто.

«Для определенной деятельности необходимо иметь соответствующий регламент, принятый федеральными органами власти — Госдумой, Советом Федерации. То есть нет запрета, но нет и разрешения», — заметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что именно Роскосмос лицензирует всю космическую деятельность в стране. Некоторые предприятия получают от него лицензии лишь на правах партнеров, но самостоятельно они не могут ничего делать, поскольку все это ограничено.

«Как только появится подобное законодательство, можно будет надеяться на успех. На данный момент оно в разработке», — добавил специалист.