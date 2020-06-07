«Нет права рисковать жизнью других». Комаровский призвал переболевших COVID-19 быть осторожными

Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал всем, кто подозревает, что перенес COVID-19, быть осторожными и не рисковать жизнью других людей. По его мнению, проверяться на антитела стоит, когда эпидемия пойдет на спад, а пока следует соблюдать дистанцию.

«Даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить „в руку“ коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть, даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей», — написал Евгений Комаровский в Instagram.

Он призвал всех, кто думает, что приобрел иммунитет, быть осторожными и соблюдать дистанцию.

Комаровский добавил, что после того, как эпидемия пойдет на спад, можно будет делать глобальные и индивидуальные выводы на основе тестов на антитела. После этого дадут более конкретные рекомендации по поведению, передает «Царьград».

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января вирус стал распространяться по другим странам, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России, по информации на 6 июня, выявили больше 458 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 5,7 тысячи человек.