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    24 июля 2022, 11:01

    «Нет обаяния». Лоза не поверил в способность Милохина заменить Шатунова

    Музыкант Лоза заявил, что блогер Милохин не заменит Шатунова на сцене

    Максим Зинкин

    Популярный блогер Даня Милохин не заменит на сцене ушедшего из жизни Юрия Шатунова, потому что у него нет природного обаяния. Об этом изданию «Pro Звезд» заявил музыкант Юрий Лоза.

    По его мнению, произведения «Ласкового мая» без исполнения Шатунова лишатся своего шарма.

    «Берите любую песню группы и вообразите, что ее поет не Шатунов. Сразу выяснится, что это произведение написано бедненько и простенько. Оно просто было спето нужным исполнителем, попало в нужное время и нужное место», — заявил Лоза.

    Даня Милохин, сказал Лоза, не обладает необходимым природным обаянием Шатунова, чтобы петь его треки.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Милохин планирует выкупить права на песни «Ласкового мая» у продюсера Андрея Разина.

    Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Певца похоронили на Троекуровском кладбище. В последние годы он судился с Разиным из-за запрета исполнять произведения «Ласкового мая».

    Также Григорий Лепс заявил о желании приобрести права на исполнение песен из репертуара Юрия Шатунова.