«Нет обаяния». Лоза не поверил в способность Милохина заменить Шатунова

Популярный блогер Даня Милохин не заменит на сцене ушедшего из жизни Юрия Шатунова, потому что у него нет природного обаяния. Об этом изданию «Pro Звезд» заявил музыкант Юрий Лоза.

По его мнению, произведения «Ласкового мая» без исполнения Шатунова лишатся своего шарма.

«Берите любую песню группы и вообразите, что ее поет не Шатунов. Сразу выяснится, что это произведение написано бедненько и простенько. Оно просто было спето нужным исполнителем, попало в нужное время и нужное место», — заявил Лоза.

Даня Милохин, сказал Лоза, не обладает необходимым природным обаянием Шатунова, чтобы петь его треки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Милохин планирует выкупить права на песни «Ласкового мая» у продюсера Андрея Разина.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта в возрасте 48 лет. Певца похоронили на Троекуровском кладбище. В последние годы он судился с Разиным из-за запрета исполнять произведения «Ласкового мая».

Также Григорий Лепс заявил о желании приобрести права на исполнение песен из репертуара Юрия Шатунова.