    18 декабря 2019, 13:54

    «Нет ничего сверхъестественного». Вассерман объяснил поднятие купола над метеоритом

    Артур Блянихов

    Публицист и эрудит Анатолий Вассерман обсудил с Life странный случай, который произошел в Историческом музее Южного Урала. В минувшую субботу там поднялся купол над куском Челябинского метеорита. Это произошло самопроизвольно.

    Вассерман не увидел ничего мистического в случившемся и объяснил это ложным срабатыванием системы. Он признался, что сталкивался с подобным, когда работал программистом. По его словам, теперь компания-производитель будет утверждать, что произошло чудо и не признает, что «слишком навороченное» оборудование сработало не так.

    «Сожалею, но не вижу поводов предположить что-то сверхъестественное», — резюмировал интеллектуал.