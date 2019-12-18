«Нет ничего сверхъестественного». Вассерман объяснил поднятие купола над метеоритом

Вассерман не увидел ничего мистического в случившемся и объяснил это ложным срабатыванием системы. Он признался, что сталкивался с подобным, когда работал программистом. По его словам, теперь компания-производитель будет утверждать, что произошло чудо и не признает, что «слишком навороченное» оборудование сработало не так.

«Сожалею, но не вижу поводов предположить что-то сверхъестественное», — резюмировал интеллектуал.