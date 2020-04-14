«Нет ни ума, ни чувства юмора»: протоиерей Димитрий Смирнов объяснил слова о милостыне

На днях протоиерей Димитрий Смирнов предложил россиянам «милостыньку попросить» в виде «горсточки крупы». СМИ подали его слова как призыв священнослужителя ко всем россиянам, чтобы они побирались на улице. В беседе с «360» Смирнов объяснил, что имел в виду.

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечал на вопросы телезрителей 5 апреля в эфире православного телеканала «Союз». Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской неоднозначно прокомментировал слова ведущего Александра Березовского.

«И вот люди начинают рассуждать: „Хорошо бы был запасец. Мы бы пережили этот месяц“», — сказал Березовский. На что Смирнов ответил: «Хорошо бы. А можно и милостыньку попросить. Попросить не 800 долларов до следующего месяца, а горсточку крупы. Человек сжалится и скажет: „Сейчас я тебе вынесу“».

Эту фразу СМИ преподали с заголовками: «Священник посоветовал, что делать россиянам без денег во время самоизоляции».

В разговоре с «360» Смирнов объяснил, что современные журналисты не понимают юмора, а его слова были шуткой.

К сожалению, у наших журналистов не развито чувство юмора. Они создают продукт, над которым нужно всем улыбаться, а потом выдают это за какое-то заявление. Нет ни ума, ни чувства юмора Димитрий Смирнов.

На просьбу дать реальные советы в период пандемии коронавируса Смирнов подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию трудной, так как она несравнима с датой, которую в России отмечают 9 мая.