Московские власти пока не планируют вводить пропуска из-за распространения коронавируса. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Пока такой необходимости нет. И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал чиновник в эфире «России-24».

Ранее газета «Ведомости» писала, что столичные власти обсуждают несколько сценариев по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий, по версии источника издания, предполагает возобновление пропускного режима, который действовал с 15 апреля по 9 июня. Представитель мэрии заявил газете, что говорить о пропускной системе преждевременно.

С 5 по 18 октября все столичные школы ушли на продленные каникулы из-за COVID-19. Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк 5 октября сообщил о планах перевести школьников в Москве, Ульяновской и Сахалинской областях на дистанционное обучение, однако вскоре министерство опровергло его слова.

Тем временем в московском выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское» открыли резервные госпитали для больных коронавирусом.