Нет «наливайкам». Активисты провели рейд по ночным кафе в Люберцах

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект, который запретит кафе и барам, расположенным в жилых домах, в том случае, если площадь торгового зала не превышает 20 квадратных метров, продавать спиртное. На прошлой неделе эти поправки уже одобрили комитеты по экономической политике и охране здоровья. А активисты начали всероссийский сбор подписей в поддержку своей инициативы. Как обстоят дела в Подмосковье — в материале «360».

Общественная организация «Трезвая Россия» требует защитить граждан от разгула «наливаек» и ограничить их работу. Поддерживающих эту инициативу только в одном Подмосковье тысячи. Безобидные с виду магазины и бары ночью превращаются для жителей в настоящий ад. Проблему отмечают как представители молодежи, так и старшего поколения.

Ситуацию должен изменить новый законопроект, который существенно ограничит работу питейных заведений. Еще на стадии рассмотрения активисты начали формирование черного списка нарушителей. Для их выявления сообща с местными жителями и депутатами они проводят ночные рейды.

«Зашла и спокойно купила бутылку вина. Передо мной мужчина купил алкоголь, это было уже 23:30», — рассказала местная жительница Елена Зейналова.

Источник фото: телеканал «360»

Один из минимаркетов в Люберцах уже несколько лет открыто торгует алкоголем в любое время суток. Контрольная закупка там прошла без каких-либо проблем. Но затем в магазин вместо постоянных покупателей наведались сотрудники полиции.

После составления протокола продавцов отвезли в отделение, и магазин, пусть и временно, но закрылся, а общественники отправились на вторую точку — в классическую «наливайку». Как и в первый раз, контрольная закупка не вызвала затруднений.

«Две бутылки пива нам продали поле 23:00 без проблем. В баре продают на вынос, не открывая пробки, и любой гражданин может купить здесь алкогольную продукцию в закрытом виде», — отметил координатор проекта «Народный Контроль» партии «Единая Россия» по Московской области Шерзод Атаев.

Новый законопроект должен поставить крест на подобных заведениях. Продажа спиртного будет запрещена, если площадь торгового зала не превышает 20-ти квадратных метров. А также даст право властям регионов полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах.

«Законодательно проработан и внесен в ГД законопроект, который будет касаться ограничения деятельности так называемых псевдобаров. Мы сегодня убедились, что они работают в любое время суток и наносят непоправимый вред, в том числе и подрастающему поколению. Я очень надеюсь, что законопроект будет принят», — подчеркнула депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

Как ожидается, инициатива легко будет принята в первом чтении. Основные дискуссии развернутся позже — во время внесения поправок. В преддверии споров депутаты призывают не игнорировать опросы на улицах и сообщать адреса нарушающих спокойствие «наливаек». Голос каждого будет учтен, а все жалобы передадут в полицию для проведения проверок.