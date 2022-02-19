«Нет людей, нет проблем». Захарова раскритиковала Байдена за игнорирование темы Донбасса

Президент США Джо Байден в своем новом обращении никак не затронул тему Донбасса, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что действия украинских властей по отношению к населению региона являются геноцидом.

Захарова обратила внимание, что сейчас западные партнеры России и даже главы государств позволяют себе усомниться в том, что ситуация в Донбассе не является той, о которой говорит РФ.

«Что там нет массовых захоронений или это может быть фейком, что там ситуация не похожа на геноцид. Нет, она не похожа, действительно, на геноцид, она и есть геноцид натуральный», — сказала Мария Захарова в эфире программы Романа Бабаяна «Своя правда» на НТВ.

Отрывок эфира она опубликовала в своем Telegram-канале. Там же Захарова заметила, что Байден в своей речи заявил, что «российские войска практически окружили Украину, полностью обложили».

«Надо было добавить: „Россия опасно придвинулась к границам НАТО“. Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» — поинтересовалась она.

Накануне в ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации жителей в Россию из-за угрозы вторжения со стороны Украины. Главы непризнанных народных республик сегодня подписали указы о всеобщей мобилизации.